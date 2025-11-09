Weil sie Konkurrenz fürchteten, sollen die Betreiber eines Barbershops in der Börde einen möglichen Konkurrenten mit drei Autos verfolgt, sein Fahrzeug gerammt und auf dem Magdeburger Ring Schüsse abgefeuert haben. Nun hat am Amtsgericht Haldensleben der Prozess gegen drei Angeklagte begonnen.

Barbershop-Betreiber sollen einen potenziellen Konkurrenten bedroht, verfolgt und auf ihn geschossen haben.

Haldensleben/Magdeburg - Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Magdeburg klingt wie das Drehbuch zu einem Film: Um einen möglichen Konkurrenten einzuschüchtern und daran zu hindern, im gleichen Ort einen Friseurladen zu eröffnen, sollen die Betreiber eines Barbershops in der nördlichen Börde zu drastischen Mitteln gegriffen haben - sogar bis hin zu Schüssen aus einem fahrenden Auto auf dem Magdeburger Ring. Vor dem Amtsgericht Haldensleben hat nun der Prozess gegen drei Männer begonnen.