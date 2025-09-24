Ein abgebrannter Schießstand, ein starkes Vereinsleben – und jetzt eine neue Chance durch Leader-Förderung der Lokalen Aktionsgruppe Flechtinger Höhenzug und Drömling. Was auf dem Areal des Schützenvereins in Velsdorf gerade passiert.

Anlieferung vor Ort: Die ersten Container für den neuen Schießstand des Schützenvereins Velsdorf treffen ein. Mit schwerem Gerät beginnt der Aufbau an alter Stelle.

Velsdorf - Auf dem Gelände des Schützenvereins Velsdorf herrscht reger Betrieb: Fünf Lkw liefern vier rund zwölf Meter lange Container und einen sechs Meter langen Container. Mit spezieller Hebetechnik wird das schwere Material abgeladen, das für den Verein von großer Bedeutung ist – den Wiederaufbau der vereinseigenen Schießsportanlage.