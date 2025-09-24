weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. EU-Fördermittel für Schützen: Bau einer modernen Schießsportanlage in Velsdorf startet

EU-Fördermittel für Schützen Bau einer modernen Schießsportanlage in Velsdorf startet

Ein abgebrannter Schießstand, ein starkes Vereinsleben – und jetzt eine neue Chance durch Leader-Förderung der Lokalen Aktionsgruppe Flechtinger Höhenzug und Drömling. Was auf dem Areal des Schützenvereins in Velsdorf gerade passiert.

Von Anett Roisch 24.09.2025, 18:00
Anlieferung vor Ort: Die ersten Container für den neuen Schießstand des Schützenvereins Velsdorf treffen ein. Mit schwerem Gerät beginnt der Aufbau an alter Stelle.
Anlieferung vor Ort: Die ersten Container für den neuen Schießstand des Schützenvereins Velsdorf treffen ein. Mit schwerem Gerät beginnt der Aufbau an alter Stelle. Foto: Hubertus Nitzschke

Velsdorf - Auf dem Gelände des Schützenvereins Velsdorf herrscht reger Betrieb: Fünf Lkw liefern vier rund zwölf Meter lange Container und einen sechs Meter langen Container. Mit spezieller Hebetechnik wird das schwere Material abgeladen, das für den Verein von großer Bedeutung ist – den Wiederaufbau der vereinseigenen Schießsportanlage.