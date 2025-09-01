weather regenschauer
Der Dammühlenweg in Haldensleben ist seit Montag (1. September) zwischen der Kita „Regenbogen“ und Am Ostergraben für den Verkehr gesperrt. Die Straße wird dort in einem zweiten Bauabschnitt grundhaft saniert.

Von Vivian Hömke 01.09.2025, 10:28
Der Dammühlenweg in Haldensleben ist zwischen Kita „Regenbogen“ und Am Ostergraben gesperrt. Foto: Vivian Hömke

