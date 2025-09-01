Der Dammühlenweg in Haldensleben ist seit Montag (1. September) zwischen der Kita „Regenbogen“ und Am Ostergraben für den Verkehr gesperrt. Die Straße wird dort in einem zweiten Bauabschnitt grundhaft saniert.

