Der Heimatverein Hohenlepte hatte beim traditionellen Dorffest wieder einiges auf die Beine gestellt - ein bildhafter Eindruck.

Neben den Großen Tanzsternen traten die Crazy Dancers des Bühnen-, Tanz- und Showvereins O'Blue beim Dorffest in Hohenlepte auf.

Hohenlepte - Auf dem Festplatz in Hohenlepte herrschte am Samstag wieder geselliges Treiben. Der örtliche Heimatverein hatte einiges organisiert, damit bei Jung und Alt keine Langeweile aufkam. Spiel, Spaß und Unterhaltung erwarteten die Gäste.

Zum Auftakt begeisterten die Großen Tanzsternchen und die Crazy Dancers des Zerbster Bühnen-, Tanz- und Showvereins O'Blue mit ihren schwungvollen und modernen Choreographien. So ernteten die einzelnen Darbietungen kräftigen Applaus vom Publikum, das es sich in der Festhalle gemütlich gemacht hatte und zum Kaffee den hausgebackenen Kuchen der Hohenlepter Frauen genoss.

Von Darts über Bogenschießen bis zum Bierglasschieben

Die Besucher des Hohenlepter Dorffestes konnten unter anderem beim Bierglasschieben gegeneinander antreten. Foto: Daniela Apel

Wer wollte, konnte sportlich aktiv werden. Nicht nur beim Bierglasschieben konnten die Festbesucher gegeneinander antreten, sondern ebenfalls beim Darts und im Bogenschießen. Erwachsene und Kinder wurden separat gewertet, zudem Frauen und Männer beziehungsweise Mädchen und Jungen. Verschiedene Preise gab es für die Platzierten zu gewinnen.

Wer Lust hatte, konnte sich beim Dorffest in Hohenlepte im Bogenschießen versuchen. Foto: Daniela Apel

Als Angebot für die jüngeren Gäste durfte das Kinderschminken nicht fehlen. Foto: Daniela Apel

Auf die Kinder wartete darüber hinaus eine Hüpfburg, die der Nachwuchs sofort eroberte. Lachend tollten die Mädchen und Jungen über das aufgeblasene Feuerwehrauto mit der internen Rutsche. Und natürlich durfte das Kinderschminken nicht fehlen, wo sich die Jüngsten in einen Roboter, die Eiskönigin und andere fantasievolle Figuren verwandeln konnten.