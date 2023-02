Seit der Orgelsanierung in der St.-Godebert-Kirche gibt es regelmäßig Konzerte, um das Instrument zum Klingen zu bringen. Musikalische Sahnestücke sind auch in diesem Jahr von März bis Oktober vorgesehen.

Bebertal - Gemeinsam tüfteln der Bebertaler Heimatverein, der Kirchenförderverein St. Godebert, die Freunde der Veltheimsburg und der Vierzeithof an einem neuen Konzept für die von März bis Oktober geplanten kulturhistorischen Spaziergänge durch Bebertal. Immer am letzten Sonntag im Monat locken die Klänge der sanierten Böttcher-Orgel in die St.-Godebert-Kirche. Um 14.30 Uhr sitzen wechselnde Organisten am Instrument, um musikalisch zu unterhalten.