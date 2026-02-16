Seit Ende 2025 ist die Küche im Haldensleber Mehrgenerationenhaus EHFA verwaist. Bis hier wieder Mahlzeiten angeboten werden, wird es offenbar noch dauern.

Bleibt die Küche kalt? Neuer Betreiber für Kantine in Haldensleber Mehrgenerationenhaus gesucht

Haldensleben - Wer in der Kantine des Haldensleber Mehrgenerationenhauses „Ein Haus für Alle“ (EHFA) Mittagessen möchte, geht zurzeit leer aus. Seit Ende des vergangenen Jahres bleibt die Küche hier kalt. Auf absehbare Zeit wird sich an diesem Zustand wohl auch nichts ändern. Das geht aus einer Antwort der Haldensleber Stadtverwaltung auf Nachfrage der Volksstimme hervor.