Gehört privates Feuerwerk zu Silvester dazu oder sollte es ein Böllerverbot geben? In der Börde gehen die Meinungen dazu auseinander.

Böllern in der Börde: Das sagen die Volksstimme-Leser

Haldensleben/ Wolmirstedt/ Oschersleben/ Wanzleben - Für die einen gehört es längst verboten, für die anderen ist es eine Tradition, die ein fester Teil des Jahreswechsels ist ‒ das Böllern in der Silvesternacht. Diskussionen darüber, ob ein Böllerverbot sinnvoll ist, gibt es immer wieder. Auch die Volksstimme-Leser vertreten durchaus unterschiedliche Meinungen dazu, ob privates Feuerwerk in der Börde als Tradition geachtet oder besser untersagt werden sollte.