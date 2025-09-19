weather wolkig
Geldsegen für den Landkreis Börde: Aus dem Sondervermögen des Bundes fließen fast 132 Millionen Euro für Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung. Jede Gemeinde bekommt ein kräftiges Stück vom Kuchen. Mit Grafik.

Von Vivian Hömke 19.09.2025, 18:00
Geld für Infrastruktur und Klimaschutz stellt die Bundesregierung aus einem Sondervermögen zur Verfügung. Der Landkreis Börde bekommt knapp 132 Millionen Euro, 60 Prozent davon gehen direkt an die Kommunen.
Haldensleben - Der Landkreis Börde erhält im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes ein Investitionspaket in Millionenhöhe. Davon profitiert jede einzelne Kommune.