So viel bekommt jede Kommune Börde profitiert: 132 Millionen Euro für Infrastruktur und Klimaschutz
Geldsegen für den Landkreis Börde: Aus dem Sondervermögen des Bundes fließen fast 132 Millionen Euro für Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Digitalisierung. Jede Gemeinde bekommt ein kräftiges Stück vom Kuchen. Mit Grafik.
19.09.2025, 18:00
Haldensleben - Der Landkreis Börde erhält im Rahmen des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaschutz des Bundes ein Investitionspaket in Millionenhöhe. Davon profitiert jede einzelne Kommune.