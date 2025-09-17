Eine Brandserie auf dem Haldensleber Friedhof hält die Feuerwehr in Atem. In den vergangenen Wochen hat es dort mehrfach gebrannt - Abfalleimer, Komposthaufen und sogar ein Geräteschuppen. Die Polizei hat inzwischen Hinweise auf eine tatverdächtige Person.

Beim Blick auf die Hinterseite der ehemaligen kleinen Kapelle auf dem Haldensleber Friedhof wird das Ausmaß der Zerstörung durch das Feuer deutlich.

Haldensleben - Beinahe einen Monat nach dem Feuer riecht es an der Unglückstelle immernoch verkohlt. Am 21. August stand hinter der ehemaligen kleinen Kapelle auf dem Haldensleber Friedhof ein Unterstellschuppen aus Holz lichterloh in Flammen und brannte vollständig ab. Auch ein angrenzender Carport wurde stark beschädigt. Es ist der größte, aber bei weitem nicht der einzige Brand auf dem Friedhof in den vergangenen Wochen.