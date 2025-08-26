weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Prozess am Amtsgericht Haldensleben wird fortgesetzt: Brutale Attacke in Velsdorf: Neue Zeugen belasten Angeklagten nach Tritt ins Gesicht

Nach der brutalen Attacke nach einem Volksfest in Velsdorf, bei der ein 20-Jähriger aus Haldensleben mit einem Tritt ins Gesicht schwer verletzt wurde, belasten nun mehrere Zeugen den Angeklagten.

Von Vivian Hömke 26.08.2025, 06:00
Ein junger Mann aus Haldensleben konnte nach einem Tritt ins Gesicht wochenlang nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Nun sittzt der mutmaßliche Angreifer auf der Anklagebank.
Ein junger Mann aus Haldensleben konnte nach einem Tritt ins Gesicht wochenlang nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Nun sittzt der mutmaßliche Angreifer auf der Anklagebank.

Haldensleben/Velsdorf - Im Prozess gegen einen Mann aus Haldensleben, der einen 20-Jährigen nach einem Volksfest in Velsdorf mit dem Schuh brutal ins Gesicht getreten und dabei schwer verletzt haben soll, sind weitere Zeugen angehört worden. Ihre Aussagen belasten den Angeklagten.