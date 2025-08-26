Prozess am Amtsgericht Haldensleben wird fortgesetzt Brutale Attacke in Velsdorf: Neue Zeugen belasten Angeklagten nach Tritt ins Gesicht
Nach der brutalen Attacke nach einem Volksfest in Velsdorf, bei der ein 20-Jähriger aus Haldensleben mit einem Tritt ins Gesicht schwer verletzt wurde, belasten nun mehrere Zeugen den Angeklagten.
26.08.2025, 06:00
Haldensleben/Velsdorf - Im Prozess gegen einen Mann aus Haldensleben, der einen 20-Jährigen nach einem Volksfest in Velsdorf mit dem Schuh brutal ins Gesicht getreten und dabei schwer verletzt haben soll, sind weitere Zeugen angehört worden. Ihre Aussagen belasten den Angeklagten.