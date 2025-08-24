Der geplante Bau der Bundesstraße B245n in Haldensleben hat eine juristische Hürde genommen, jetzt besteht Baurecht. Wie es mit der geplanten Umgehungsstraße weitergeht.

Wenn die Umgehungsstraße B245n in Haldensleben fertiggestellt ist, soll der Bahnübergang in der Hagenstraße geschlossen werden.

Haldensleben - Der geplante Bau der Ortsumfahrung B245n für Haldensleben hat eine juristische Hürde genommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Straße weitestgehend abgelehnt. Jetzt wurde auch eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Revision des Urteils durch das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist damit rechtskräftig.