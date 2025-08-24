Geplante Umgehungsstraße in Haldensleben B245n: Bundesverwaltungsgericht lehnt Beschwerde gegen Urteil ab
Der geplante Bau der Bundesstraße B245n in Haldensleben hat eine juristische Hürde genommen, jetzt besteht Baurecht. Wie es mit der geplanten Umgehungsstraße weitergeht.
Aktualisiert: 25.08.2025, 11:53
Haldensleben - Der geplante Bau der Ortsumfahrung B245n für Haldensleben hat eine juristische Hürde genommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht eine Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss für die Straße weitestgehend abgelehnt. Jetzt wurde auch eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung einer Revision des Urteils durch das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts ist damit rechtskräftig.