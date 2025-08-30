Der Linken-Bundestagsabgeordnete David Schliesing eröffnet sein Wahlkreisbüro in Haldensleben. Zur Eröffnung schauen auch Bundes-Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek und Landtagsfraktionsvorsitzende Eva von Angern vorbei.

Stadtratsvorsitzender Guido Henke, Heidi Reichinnek, Eva von Angern und David Schliesinger bei der Eröffnung der Bürogemeinschaft in Haldensleben.

Haldensleben - Als Abgeordneter für die Partei Die Linke sitzt David Schliesing seit Februar im Bundestag. Jetzt hat er in Haldensleben ein Wahlkreisbüro aufgemacht und sich dafür zusammen mit dem Haldensleber Stadtratsvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Guido Henke in eine Bürogemeinschaft einquartiert. Zur Eröffnung der Bürogemeinschaft schauten auch Bundesfraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek und Eva von Angern, Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, in Haldensleben vorbei.