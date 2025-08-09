Mitglieder des „Fördervereins Schlossanlage Erxleben“ laden zum Sonntagscafé ein. Was hinter der Idee steckt und wie es weitergehen soll, zeigt ein Blick hinter die historischen Mauern.

Kultur und Kuchen in der Börde

Anja Kummer (v.l.), Birgitt Münster, Rosemarie Baars, Renate Preckel und Doreen Wöhlbier sind am Kuchenbüfett in Aktion.

Erxleben. - Es duftet nach frisch gebackenem Kuchen, leise Stimmen hallen durch die liebevoll hergerichteten Räume im Erdgeschoss des Schlosses II – ein Probelauf für das Sonntagscafé hat begonnen.