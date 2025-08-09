Kultur und Kuchen in der Börde Café startet Testlauf: Genuss im Schloss
Mitglieder des „Fördervereins Schlossanlage Erxleben“ laden zum Sonntagscafé ein. Was hinter der Idee steckt und wie es weitergehen soll, zeigt ein Blick hinter die historischen Mauern.
09.08.2025, 10:00
Erxleben. - Es duftet nach frisch gebackenem Kuchen, leise Stimmen hallen durch die liebevoll hergerichteten Räume im Erdgeschoss des Schlosses II – ein Probelauf für das Sonntagscafé hat begonnen. Lesen Sie dazu auch Neueröffnung: Griechisches Restaurant „Herkules“ in Erxleben