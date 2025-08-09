weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Café startet Testlauf: Genuss im Schloss

Kultur und Kuchen in der Börde Café startet Testlauf: Genuss im Schloss

Mitglieder des „Fördervereins Schlossanlage Erxleben“ laden zum Sonntagscafé ein. Was hinter der Idee steckt und wie es weitergehen soll, zeigt ein Blick hinter die historischen Mauern.

Von Anett Roisch 09.08.2025, 10:00
Anja Kummer (v.l.), Birgitt Münster, Rosemarie Baars, Renate Preckel und Doreen Wöhlbier sind am Kuchenbüfett in Aktion.
Anja Kummer (v.l.), Birgitt Münster, Rosemarie Baars, Renate Preckel und Doreen Wöhlbier sind am Kuchenbüfett in Aktion. Foto: Anett Roisch

Erxleben. - Es duftet nach frisch gebackenem Kuchen, leise Stimmen hallen durch die liebevoll hergerichteten Räume im Erdgeschoss des Schlosses II – ein Probelauf für das Sonntagscafé hat begonnen. Lesen Sie dazu auch Neueröffnung: Griechisches Restaurant „Herkules“ in Erxleben