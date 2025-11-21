Im Waldfuchsprojekt lernen Kinder in der „Abenteuerland“-Kita, wie sie heimischen Vögeln im Winter helfen können. Gemeinsam mit Waldexpertin Angela Kummert entsteht ein besonderes Naturabenteuer. Warum die Aktion nicht nur Tieren zugutekommt – und was die kleinen Naturforscher dabei lernen.

Große Hilfe für kleine Hände: Angela Kummert und Hündin „Waldfee“ helfen den Kindern der Calvörder Kita beim Basteln ihrer ersten Vogelfutterzapfen.

Calvörde - Für die Vorschulkinder der Tagesstätte „Abenteuerland“ in Calvörde hat ein spannendes Projektjahr begonnen: Als „Waldfüchse“ in Ausbildung entdecken die 13 Mädchen und Jungen die heimische Natur – ein Angebot der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), das in Sachsen-Anhalt seit 2008 besteht und inzwischen jährlich bis zu 240 Einrichtungen erreicht.