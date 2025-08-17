Thomas Neumüller reinigt seit über 35 Jahren Bettfedern. Mit seiner mobilen Reinigung macht er aktuell Station in Haldensleben. So oft sollten Daunen in Federkissen und Decken gereinigt werden.

Auf der Masche wird Federn Dampf gemacht

Zuerst wird die Bettdecke oder das Kissen aufgetrennt. Dann kommen die Federn in eine speziell konstruierte Reinigungsmaschine, in der sie mit 120 Grad heißem Wasserdampf gesäubert werden, erklärt Thomas Neumüller. Mit seiner mobilen Bettfedernreinigung macht der gebürtige Bayer aktuell Station auf der Masche.