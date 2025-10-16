weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Technisches Denkmal Ziegelei Hundisburg: Deutsch-französisches Team erneuert zusammen Bauwerk

Technisches Denkmal Ziegelei Hundisburg Deutsch-französisches Team erneuert zusammen Bauwerk

Deutsche und Franzosen arbeiten Hand in Hand: Die Lebenshilfe Ostfalen und die französische „Association Faire“ erneuern in einem lebendigen Partnerschaftsprojekt eine Steinpyramide.

Von Sophie-Charlott Weiß 16.10.2025, 18:00
Frédérique Coudeyre, Direktorin der „Association Faire“, und Bernd Schauder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostfalen, beim Bau der Pyramide.
Frédérique Coudeyre, Direktorin der „Association Faire“, und Bernd Schauder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostfalen, beim Bau der Pyramide. Foto: Sophie-Charlott Weiß

Hundisburg - Seit rund zwei Jahren verbindet die Lebenshilfe Ostfalen und die französische „Association Faire“ eine lebendige Partnerschaft. Die „Association Faire“ ist ein Arbeitsintegrationsprojekt, das arbeitslosen Menschen den Einstieg zurück ins Berufsleben ermöglicht. Im Mittelpunkt beider Organisationen steht ein intensiver Austausch, der zur gegenseitigen Hilfe bei verschiedensten Projekten führt.