Deutsche und Franzosen arbeiten Hand in Hand: Die Lebenshilfe Ostfalen und die französische „Association Faire“ erneuern in einem lebendigen Partnerschaftsprojekt eine Steinpyramide.

Frédérique Coudeyre, Direktorin der „Association Faire“, und Bernd Schauder, Geschäftsführer der Lebenshilfe Ostfalen, beim Bau der Pyramide.

Hundisburg - Seit rund zwei Jahren verbindet die Lebenshilfe Ostfalen und die französische „Association Faire“ eine lebendige Partnerschaft. Die „Association Faire“ ist ein Arbeitsintegrationsprojekt, das arbeitslosen Menschen den Einstieg zurück ins Berufsleben ermöglicht. Im Mittelpunkt beider Organisationen steht ein intensiver Austausch, der zur gegenseitigen Hilfe bei verschiedensten Projekten führt.