Planmäßig sind die Bahnübergänge an der Schützenstraße und an der Hagenstraße gesperrt. Der Übergang an der Althaldensleber Straße ist geöffnet, doch mit neuer Verkehrsführung. Autofahrer müssen sich einen Überblick schaffen, was sich als nicht so leicht entpuppt.

Haldensleben - Jetzt sind die Bahnübergänge an der Schützenstraße und an der Hagenstraße gesperrt. Der Übergang an der Althaldensleber Straße bleibt geöffnet, sorgt aber für chaotische Zustände. Die Autos können über die Gleise fahren, um nach Althaldensleben zu kommen. Doch eine Vorfahrtsänderung an der Kreuzung hinter dem Bahnübergang macht den Autofahrern zu schaffen.