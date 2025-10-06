weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Gleisarbeiten in Haldensleben: Baustelle der Deutschen Bahn gestartet

Chaotisches Fahren an Althaldensleber Straße Gleisarbeiten in Haldensleben: Neue Verkehrsführung an Bahnübergängen

Planmäßig sind die Bahnübergänge an der Schützenstraße und an der Hagenstraße gesperrt. Der Übergang an der Althaldensleber Straße ist geöffnet, doch mit neuer Verkehrsführung. Autofahrer müssen sich einen Überblick schaffen, was sich als nicht so leicht entpuppt.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 07.10.2025, 08:45
Eine geänderte Verkehrsführung bereitet einigen Autofahrern auf der Althaldensleber Straße Probleme.
Eine geänderte Verkehrsführung bereitet einigen Autofahrern auf der Althaldensleber Straße Probleme. Foto: Saskia Lohöfer

Haldensleben - Jetzt sind die Bahnübergänge an der Schützenstraße und an der Hagenstraße gesperrt. Der Übergang an der Althaldensleber Straße bleibt geöffnet, sorgt aber für chaotische Zustände. Die Autos können über die Gleise fahren, um nach Althaldensleben zu kommen. Doch eine Vorfahrtsänderung an der Kreuzung hinter dem Bahnübergang macht den Autofahrern zu schaffen.