Nachdem in der Börde Geldautomaten gesprengt und es einen Einbruchsversuch in eine Filiale gegeben hat, ermittelt die Polizei weiter. Die Sparkasse äußert sich zu den Vorfällen.

Am Gebäude, in dem sich die gesprengte Spakrassenfiliale in Vöpke befand, ist ein hoher Schaden entstanden.

Haldensleben/ Völpke - Gleich mehrfach hatten es Kriminelle in den vergangenen Wochen auf Geldautomaten und Bankfilialen im Landkreis Börde abgesehen. In Hadmersleben und Völpke sprengten unbekannte jeweils Geldautomaten der Volksbank und der Sparkasse und hinterließen dabei eine Spur der Verwüstung. Eine Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse im Haldensleber Ortsteil Althaldensleben wurde zudem Ziel eines Einbruchs.