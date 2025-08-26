Auch Melanie Volesky und Tochter Mila mussten wegen der digitalen Passbilder extra in die Kreisstadt fahren. "Hoffentlich können wir bald den Service im Flechtinger Rathaus nutzen. Vor allem für ältere Leute ist es schwierig, an die digitalen Fotos zu kommen", weiß Melanie Volesky, die in Flechtingen zuhause ist.

Foto: Anett Roisch