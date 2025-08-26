weather wolkig
  4. Panne ärgert Bürger in Flechtingen: Passbild-Service funktioniert nicht

Neue Ausweise nur noch mit digitalem Foto – doch die Technik im Einwohnermeldeamt Flechtingen spielt nicht mit. Wo das Problem liegt und welche Alternativen es gibt.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 26.08.2025, 13:48
Auch Melanie Volesky und Tochter Mila mussten wegen der digitalen Passbilder extra in die Kreisstadt fahren. "Hoffentlich können wir bald den Service im Flechtinger Rathaus nutzen. Vor allem für ältere Leute ist es schwierig, an die digitalen Fotos zu kommen", weiß Melanie Volesky, die in Flechtingen zuhause ist.
Flechtingen/Calvörde - Bereits ab dem 1. August 2025 dürfen nur noch digitale Passbilder für Ausweisdokumente verwendet werden – Papierbilder sind nicht mehr zulässig. Umso größer ist derzeit der Ärger in der Verbandsgemeinde Flechtingen. 
