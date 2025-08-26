weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Deutsche Meisterschaft im Sportschießen: Ehre für einen Sportschützen aus Stendal

Torsten Seide aus Stendal hat es nach 18 Jahren geschafft, sich im Tontaubenschießen für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. So hat er die Atmosphäre in München erlebt.

Von Anna Lisa Oehlmann Aktualisiert: 26.08.2025, 15:41
Der Stendaler Torsten Seide ist bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in der Disziplin Doppeltrap, auch Tontaubenschießen genannt, angetreten.
Der Stendaler Torsten Seide ist bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in der Disziplin Doppeltrap, auch Tontaubenschießen genannt, angetreten. Foto: Landesschützenverband Sachen-Anhalt/Dirk Schwiderski

München/Stendal - „Die Aufregung hielt sich in Grenzen“, sagt Torsten Seide. Der Stendaler hat lange für seinen Traum gekämpft und ist nun bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in München an den Start gegangen. Was sich der 60-Jährige für seinen Wettkampf im Tontaubenschießen (Doppeltrap) vorgenommen hatte, hat er auch erreicht.