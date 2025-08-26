Torsten Seide aus Stendal hat es nach 18 Jahren geschafft, sich im Tontaubenschießen für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. So hat er die Atmosphäre in München erlebt.

Der Stendaler Torsten Seide ist bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in der Disziplin Doppeltrap, auch Tontaubenschießen genannt, angetreten.

München/Stendal - „Die Aufregung hielt sich in Grenzen“, sagt Torsten Seide. Der Stendaler hat lange für seinen Traum gekämpft und ist nun bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen in München an den Start gegangen. Was sich der 60-Jährige für seinen Wettkampf im Tontaubenschießen (Doppeltrap) vorgenommen hatte, hat er auch erreicht.