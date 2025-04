Haldensleben. - Wer einen Ausweis oder einen Reisepass beantragt, kann die biometrischen Passbilder nur noch digital abgeben. Ab dem 1. Mai gelten in ganz Deutschland neue Regelungen für Ausweisfotos. Das Bundesinnenministerium will damit der Manipulation und Fälschung von Fotos vorbeugen. Dafür werden in den Bürgerämtern in der Bundesrepublik Passfotoautomaten aufgestellt, die mit einer Gebühr von sechs Euro pro Lichtbild genutzt werden können.

