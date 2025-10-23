Bunte Bänke für Haldensleber Drache oder Krokodil? Max Grimm verpasst Generationsbänken knalligen Anstrich
Im kleinen Park an der Stadtwerke-Villa Albrecht hat der Magdeburger Künstler Max Grimm aus den grauen Generationsbänken bunte Hingucker gemacht. Das Herbstwetter und ein Mähroboter bereiten ihm dabei Kopfzerbrechen.
Haldensleben - Knallige Acrylfarben bringen die Bänke vor der Stadtwerke-Villa Albrecht wieder zum Strahlen. Seit zehn Jahren stehen die Generationsbänke, Sitzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Höhen, im kleinen Park in der Bahnhofstraße 1 in Haldensleben. Sonne, Schnee und Regen haben diese Betonklötze ganz schön ausbleichen lassen. Der Magdeburger Künstler Max Grimm verewigte surreale Figuren in bunten Farben auf den Sitzmöbeln. Was er bei seiner Gestaltung beachtete.