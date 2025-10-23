Im kleinen Park an der Stadtwerke-Villa Albrecht hat der Magdeburger Künstler Max Grimm aus den grauen Generationsbänken bunte Hingucker gemacht. Das Herbstwetter und ein Mähroboter bereiten ihm dabei Kopfzerbrechen.

Künstler Max Grimm hat vor der Villa Albrecht in Haldensleben den Bänken einen farbigen Anstrich verpasst.

Haldensleben - Knallige Acrylfarben bringen die Bänke vor der Stadtwerke-Villa Albrecht wieder zum Strahlen. Seit zehn Jahren stehen die Generationsbänke, Sitzmöglichkeiten mit unterschiedlichen Höhen, im kleinen Park in der Bahnhofstraße 1 in Haldensleben. Sonne, Schnee und Regen haben diese Betonklötze ganz schön ausbleichen lassen. Der Magdeburger Künstler Max Grimm verewigte surreale Figuren in bunten Farben auf den Sitzmöbeln. Was er bei seiner Gestaltung beachtete.