Heimatkultur in der Börde Eimersleben erntet - wie einst die Großeltern
Mit einem Großaufgebot an historischer Technik und Oldtimern lockt der Heimatpflegeverein aus Eimersleben wieder Hunderte von Besuchern zum Mäh-. Dresch- und Erntefest. Auch das Kulturprogramm kann sich sehen lassen.
13.08.2025, 06:15
Eimersleben - Besseres Wetter und mehr gut gelaunte Besucher hätten sich die Mitglieder des Heimatpflegevereins Beverspring für ihr 27. Mäh-, Dresch- und Erntefest kaum wünschen können. Schon kurz nach dem Start des Festes rund um den Sportplatz waren die ausgeschilderten Parkplätze auf der Wiese gegenüber ausgeschöpft.