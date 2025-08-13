Mit einem Großaufgebot an historischer Technik und Oldtimern lockt der Heimatpflegeverein aus Eimersleben wieder Hunderte von Besuchern zum Mäh-. Dresch- und Erntefest. Auch das Kulturprogramm kann sich sehen lassen.

Unter den kritischen Blicken von Heimatvereinsfreund Heinz Alvermann zieht die Technik ihre Kreise bei der Getreideernte. Allerdings verlief nicht alles reibungslos, die Technik musste mehrmals wieder in Gang gebracht werden.

Eimersleben - Besseres Wetter und mehr gut gelaunte Besucher hätten sich die Mitglieder des Heimatpflegevereins Beverspring für ihr 27. Mäh-, Dresch- und Erntefest kaum wünschen können. Schon kurz nach dem Start des Festes rund um den Sportplatz waren die ausgeschilderten Parkplätze auf der Wiese gegenüber ausgeschöpft.