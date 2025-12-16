weather wolkig
Ein ausgebüxtes Schaf sorgt erst für Aufregung und findet sich schließlich im Tierheim Satuelle wieder. Doch dort beginnt eine besondere Wendung, die das Tier bis zum Gnadenhof „Katzeninsel“ in Magdeburg und zu außergewöhnlichen Helfern führt.

Von Anett Roisch 16.12.2025, 15:00
Schaf Happy mit der weißen Schnauze mitten in seiner neuen Herde. Rechts im kleinen Bild: Nicole und Michael Schneider, die Happy gemeinsam mit den Mitarbeitern vom Tierheim Satuelle ein sicheres Zuhause auf ihrem Gnadenhof ermöglicht haben.
Schaf Happy mit der weißen Schnauze mitten in seiner neuen Herde. Rechts im kleinen Bild: Nicole und Michael Schneider, die Happy gemeinsam mit den Mitarbeitern vom Tierheim Satuelle ein sicheres Zuhause auf ihrem Gnadenhof ermöglicht haben.

Satuelle/Magdeburg - Als Anfang Dezember ein kleines, verängstigtes Kamerunschaf allein durch Haldensleben trippelte, ahnte niemand, dass die Geschichte am Ende so berührend ausgehen würde.