Schaf findet neues Zuhause Ein Ausreißer und sein kleines Weihnachtswunder: Wie ein Schaf seine Retter fand

Ein ausgebüxtes Schaf sorgt erst für Aufregung und findet sich schließlich im Tierheim Satuelle wieder. Doch dort beginnt eine besondere Wendung, die das Tier bis zum Gnadenhof „Katzeninsel“ in Magdeburg und zu außergewöhnlichen Helfern führt.