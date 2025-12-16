EIL
Schaf findet neues Zuhause Ein Ausreißer und sein kleines Weihnachtswunder: Wie ein Schaf seine Retter fand
Ein ausgebüxtes Schaf sorgt erst für Aufregung und findet sich schließlich im Tierheim Satuelle wieder. Doch dort beginnt eine besondere Wendung, die das Tier bis zum Gnadenhof „Katzeninsel“ in Magdeburg und zu außergewöhnlichen Helfern führt.
16.12.2025, 15:00
Satuelle/Magdeburg - Als Anfang Dezember ein kleines, verängstigtes Kamerunschaf allein durch Haldensleben trippelte, ahnte niemand, dass die Geschichte am Ende so berührend ausgehen würde.