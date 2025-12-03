Feuerwehreinsatz in Haldensleben Verängstigtes Schaf in Not: Tierheim Satuelle sucht dringend den Besitzer

Ein flinker Ausreißer sorgt für Aufregung und stellt Feuerwehr und Tierschützer vor Rätsel. Nach einer nervenaufreibenden Aktion ist das Tier nun in Sicherheit – doch die Herkunft bleibt unklar. Wer kann Hinweise geben?