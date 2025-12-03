Feuerwehreinsatz in Haldensleben Verängstigtes Schaf in Not: Tierheim Satuelle sucht dringend den Besitzer
Ein flinker Ausreißer sorgt für Aufregung und stellt Feuerwehr und Tierschützer vor Rätsel. Nach einer nervenaufreibenden Aktion ist das Tier nun in Sicherheit – doch die Herkunft bleibt unklar. Wer kann Hinweise geben?
Aktualisiert: 04.12.2025, 08:11
Haldensleben/Satuelle - Ein ausgebüxtes Schaf hat am Dienstag (2. Dezember) gegen 10.50 Uhr einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Haldensleben ausgelöst. Das Tier war allein in der Stadt unterwegs und ließ sich nicht ohne Weiteres einfangen.