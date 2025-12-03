weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Feuerwehreinsatz in Haldensleben: Verängstigtes Schaf in Not: Tierheim Satuelle sucht dringend den Besitzer

Ein flinker Ausreißer sorgt für Aufregung und stellt Feuerwehr und Tierschützer vor Rätsel. Nach einer nervenaufreibenden Aktion ist das Tier nun in Sicherheit – doch die Herkunft bleibt unklar. Wer kann Hinweise geben?

Von Anett Roisch Aktualisiert: 04.12.2025, 08:11
Tierpflegerin Anna Jonas versucht, das verängstigte Schaf im Tierheim Satuelle mit Heu zu füttern.
Tierpflegerin Anna Jonas versucht, das verängstigte Schaf im Tierheim Satuelle mit Heu zu füttern. Foto: Anett Roisch

Haldensleben/Satuelle - Ein ausgebüxtes Schaf hat am Dienstag (2. Dezember) gegen 10.50 Uhr einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz in Haldensleben ausgelöst. Das Tier war allein in der Stadt unterwegs und ließ sich nicht ohne Weiteres einfangen.