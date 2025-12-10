weather spruehregen
Die Akutgeriatrie am Ameos-Klinikum Haldensleben hat ihr einjähriges Bestehen gefeiert. Die Altersmedizin gewinnt in Sachsen-Anhalt zunehmend an Bedeutung. Innerhalb eines Jahres gab es auf der neuen Station bereits mehr als 280 Komplexbehandlungen.

Von Vivian Hömke 10.12.2025, 18:00
Das Team der Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation am Ameos-Klinikum Haldensleben.
Das Team der Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation am Ameos-Klinikum Haldensleben. Foto: Ameos

Haldensleben - Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, wurde im Ameos-Krankenhaus in Haldensleben im Herbst 2024 eine Station für die spezielle medizinische Versorgung von älteren Menschen eröffnet. Nun hat die Klinik für Akutgeriatrie und Frührehabilitation ihr einjähriges Bestehen gefeiert.