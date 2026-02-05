Den eigenen Biomüll können die Bürger im Kreis Stendal bald preiswert als Kompost für den heimischen Garten erwerben. Das Modell wird auf Recyclinghöfen des Abfallentsorgers ALS getestet.

Biomüll aus Stendal kommt als Kompost zu günstigem Preis in den Verkauf

Kreis Stendal. - Im ganzen Landkreis Stendal soll es bald günstig Kompost auf den Recyclinghöfen der ALS zu kaufen geben. Der Landkreis will damit testen, ob die Bürger dieses neue Angebot annehmen. Der Hintergrund: In einem Jahr soll der günstige Kompost aus dem einstigen Bioabfall der Menschen aus dem Kreis Stendal gemacht sein.