Im Wolmirstedter Bahnhofscafé gibt es Kaffee, Kuchen und manchmal Musik. Nun werden auch Märkte etabliert. Der nächste wird ein Ostermarkt sein.

Im Café am Bahnhof soll es einen Ostermarkt geben. Kathleen Freimann (l.), Konstanze Schlegel, Regina und Wolfgang Fabich werden dabeisein.

Wolmirstedt. - Das Team des Cafés am bahnhof hat schon wieder neue Ideen. Nach einem Adventsmarkt soll es nun einen Ostermarkt geben. Dabei gibt es eine große Bitte an die Besucher.

Im Advent hat das Team um Kathleen Freimann (l.) erstmals einen Markt im Café am Bahnhof gestaltet, im Wartesaal und allen Nebenräumen waren Stände aufgebaut. Das lockte viele Besucher, deshalb wird es nun auch einen Ostermarkt geben. Der wird am Mittwoch, 25. März ausgerichtet, von 15 bis 17.30 Uhr.

Kreativ ausleben

Die Töpferfrauen des Bodelschwingh-Hauses werden dabei sein, ebenso die Kunsthandwerker der Holzwerkstatt. „Beton“-Rosi Möbius aus Jersleben bietet hübsche Deko an, Regina und Wolfgang Fabich (hinten) gestalten Osterfotos, die vor Ort ausgedruckt werden, dazu gibt es Kulinarisches rund ums Ei. Musik macht diesmal ein Leierkastenmann.

Doch auch die Besucher können zum Gelingen beitragen. „Ich wünsche mir selbstgestaltete Ostereier, die ich an den Osterstrauß hängen kann“, sagt Kathleen Freimann. Konstanze Schlegel (2.v.r.) ist sich sicher, dass sich viele Menschen dafür gern kreativ ausleben werden.