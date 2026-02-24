Aus historischen Eichenbalken gestaltet Martin Becker einzigartige Möbelstücke – handgemacht, rustikal und voller Geschichte. Seine DIY-Unikate entstehen aus Fundstücken, die er liebevoll aufbereitet und zu neuen Hinguckern verwandelt.

Der Hermsdorfer Martin Becker baut rustikale Holzmöbeln. In seinen Händen hält er einen Holzhammer und einen Stechbeitel - wie auch seinem Logo.

Hermsdorf - Angefangen hat alles mit der Suche nach einer kreativen Geschenkidee für seine Frau Jana. Ein Holzstamm hackte Martin Becker entzwei, höhlte zwei Kuhlen passend für Teelichter aus und schnitzte die Initialen der beiden Verliebten ins Holz. „So etwas mache ich nicht mehr in der Art“, sagt der 34-Jährige. Er baut mittlerweile große Möbel aus massivem und etwas weniger dekorative Elemente.