In Zerbst haben sich Betrüger als angebliche Mitarbeiter der Zerbster Stadtwerke Zugang zur Wohnung einer Seniorin verschafft und sich ihre Bankdaten erschlichen.

Zerbst (vs) - Die Polizei warnt vor Betrügern. Demnach gaben sich am Mittwoch, 10. Dezember, zwei Männer in Zerbst als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter einem Vorwand erschlichen sie sich gegen 11 Uhr Zugang zur Wohnung einer 88-Jährigen in der Breiten Straße.

Dort erklärten die vermeintlichen Betrüger der Frau gegenüber, die Zählerstände ablesen zu wollen. In diesem Zusammenhang ließen sie sich Nebenkostenabrechnungen zeigen und unterbreiteten der Seniorin ein neues Angebot mit geringeren Kosten. Im weiteren Verlauf Folge forderten die Männer zudem die Herausgabe ihrer Bankdaten und eine Unterschrift auf dem neuen Vertrag.

Nach dem Vorfall wurde die 88-Jährige allerdings misstrauisch. Sie kontaktierte die örtlichen Stadtwerke und bekam die Auskunft, dass keine persönlichen Ablesebesuche mehr stattfinden. In dem Moment wurde ihr bewusst, dass sie offenbar Betrügern ins Netz gegangen ist. Ein finanzieller Schaden ist bislang nicht entstanden.

Potenzielle Täter nutzenlaut Polizei häufig die Unbedarftheit älterer Menschen aus. Deshalb wird vor dieser Betrugsmasche gewarnt: „Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen gegenüber Personen, die Sie nicht kennen. Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Familienangehörige, Freunde oder die Polizei!“, wird geraten.