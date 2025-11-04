Die Stadt Haldensleben hat die leckerste Suppe gefunden. Elf Suppen werden bei der ersten Suppenmeisterschaft probiert. Volksstimme-Reporterin Saskia Lohöfer sitzt in der Jury. Wie die Bewertung und die Verleihung abläuft.

Bronze, Silber und Gold gehen an Petra Schramm (l.), Birgit Heß und Cornelia Timme bei der ersten Haldensleber Suppenmeisterschaft.

Haldensleben. - Große Kochtöpfe werden in das Ehfa in der Gröperstraße getragen, von teilweise sehr aufgeregten Hobbyköchen. Die Stadt Haldensleben hat vor einigen Wochen zur ersten Suppenmeisterschaft aufgerufen. Dem Ruf sind insgesamt 26 Köche gefolgt und haben ihre liebsten Suppen- und Eintopfrezepte eingeschickt. Elf davon wurden von „Villa Lilo“-Koch Sascha Oldenburg ausgewählt. Jetzt sitzt er in der Jury und probiert die vorgekochten Suppen, und ich auch. Mit uns testen noch Juliane Püschel, eine ehemalige Hauswirtschaftslehrerin und Edeka-Marktleiterin Katharina Maaß die herbstliche Speise.