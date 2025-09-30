Was 2015 als Reaktion auf die Flüchtlingskrise begann, ist heute ein fester Anlaufpunkt für viele Menschen. Was das „Café International“ für sie so wichtig macht.

„Es ist schön, dass so viele kommen“ – Haldensleber „Café International“ feiert Jubiläum

Für sie ist das Café „International“ ein Ort der Begegnung: Leyla Kasae, Adanesch Kasae, Eyerus Kasae, Luwam Hubta, Anett Ranwig, Britta Meyer und Maharena Shefa.

Haldensleben - Es werde mittlerweile eng beim Haldensleber „Café International“, stellt Anett Ranwig fest. Seit zehn Jahren sind sie und ihre Mitstreiter vom Café Ansprechpartner und Anlaufpunkt für Menschen, die aus aller Welt neu nach Deutschland und Haldensleben gekommen sind.