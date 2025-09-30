weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. 10 Jahre Einsatz für Geflüchtete: „Es ist schön, dass so viele kommen“ – Haldensleber „Café International“ feiert Jubiläum

10 Jahre Einsatz für Geflüchtete „Es ist schön, dass so viele kommen“ – Haldensleber „Café International“ feiert Jubiläum

Was 2015 als Reaktion auf die Flüchtlingskrise begann, ist heute ein fester Anlaufpunkt für viele Menschen. Was das „Café International“ für sie so wichtig macht.

Von Till Frieling 30.09.2025, 10:07
Für sie ist das Café „International“ ein Ort der Begegnung: Leyla Kasae, Adanesch Kasae, Eyerus Kasae, Luwam Hubta, Anett Ranwig, Britta Meyer und Maharena Shefa.
Für sie ist das Café „International“ ein Ort der Begegnung: Leyla Kasae, Adanesch Kasae, Eyerus Kasae, Luwam Hubta, Anett Ranwig, Britta Meyer und Maharena Shefa. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Es werde mittlerweile eng beim Haldensleber „Café International“, stellt Anett Ranwig fest. Seit zehn Jahren sind sie und ihre Mitstreiter vom Café Ansprechpartner und Anlaufpunkt für Menschen, die aus aller Welt neu nach Deutschland und Haldensleben gekommen sind.