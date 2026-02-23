Nach dem letzten Großeinsatz der Eisbrecher am Wochenende ist der Mittellandkanal wieder weitgehend eisfrei und für die Schifffahrt freigegeben. Dank Tauwetter und Regen verbessern sich auch die restlichen Streckenabschnitte kontinuierlich.

Fast eisfrei und freigegeben: Schifffahrt nimmt wieder Fahrt auf

Freigegeben für Schifffahrt: Der Mittellandkanal ist fast wieder komplett eisfrei.

Haldensleben/Vahldorf - Auf dem Mittellandkanal haben die Eisbrecher am vergangenen Wochenende (21. und 22. Februar) ihren voraussichtlich letzten Großeinsatz absolviert. Mit dem einsetzenden Tauwetter nutzte die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung die milden Bedingungen, um verbleibende Eisfelder und Schollen weiter zu zerkleinern, erklärt Stefan Siekmann, Wasserbaumeister beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal im Außenbezirk Haldensleben. Unterwegs waren unterstützend der Eisbrecher „Wolf“ und Eisbrecher „Büffel“.