Festliche Spezialitäten Festtagsessen: Mit Ente „to go“ und griechischen Festmenüs entspannt durch die Weihnachtszeit

Das perfekte Weihnachtsessen ohne Stress und Hektik: Genießer müssen an den Feiertagen nicht selbst am Herd stehen. Welche festlichen Menüs sowohl das griechische Restaurant „Herkules“ in Erxleben als auch das „Landhaus Aleppo im Grieps“ in Calvörde anbieten – zum Genießen vor Ort oder bequem zum Mitnehmen.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 22.12.2025, 14:59
Festliche Vorfreude: Mark Marku (2. v. l.) zeigt zusammen mit seiner Frau Maniola Koletsi und seinen Kindern Riana und Rayan sowie Kellner Arianis Llika die köstlichen Weihnachtsgerichte, mit denen das Restaurant „Herkules“ in Erxleben seine Gäste in festlicher Atmosphäre verwöhnt.
Festliche Vorfreude: Mark Marku (2. v. l.) zeigt zusammen mit seiner Frau Maniola Koletsi und seinen Kindern Riana und Rayan sowie Kellner Arianis Llika die köstlichen Weihnachtsgerichte, mit denen das Restaurant „Herkules" in Erxleben seine Gäste in festlicher Atmosphäre verwöhnt. Foto: Anett Roisch

Calvörde/Erxleben - Mark Marku hat das griechische Restaurant „Herkules“ vor über einem Jahr an der Parkstraße in Erxleben übernommen.