Festliche Spezialitäten Festtagsessen: Mit Ente „to go“ und griechischen Festmenüs entspannt durch die Weihnachtszeit
Das perfekte Weihnachtsessen ohne Stress und Hektik: Genießer müssen an den Feiertagen nicht selbst am Herd stehen. Welche festlichen Menüs sowohl das griechische Restaurant „Herkules“ in Erxleben als auch das „Landhaus Aleppo im Grieps“ in Calvörde anbieten – zum Genießen vor Ort oder bequem zum Mitnehmen.
Aktualisiert: 22.12.2025, 14:59
Calvörde/Erxleben - Mark Marku hat das griechische Restaurant „Herkules“ vor über einem Jahr an der Parkstraße in Erxleben übernommen.