Festliche Spezialitäten Festtagsessen: Mit Ente „to go“ und griechischen Festmenüs entspannt durch die Weihnachtszeit

Das perfekte Weihnachtsessen ohne Stress und Hektik: Genießer müssen an den Feiertagen nicht selbst am Herd stehen. Welche festlichen Menüs sowohl das griechische Restaurant „Herkules“ in Erxleben als auch das „Landhaus Aleppo im Grieps“ in Calvörde anbieten – zum Genießen vor Ort oder bequem zum Mitnehmen.