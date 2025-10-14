Verkehr und Kriminelle Hat „geblitzter“ Dieb Schilder im Wert von 1.000 Euro gestohlen?
Verkehrsschilder im Wert von 1.000 Euro wurden entlang der „inoffiziellen“ Umleitung zwischen Staßfurt und Neundorf geklaut.
14.10.2025, 18:09
Staßfurt/Neundorf. - Hat die Stadt die 30-km/h-Schilder wieder entnommen, die auf der inoffiziellen Umleitung zwischen Staßfurt und Neundorf installiert waren? Die Geschwindigkeitsbegrenzung war installiert worden, um den schmalen „Schwarzen“ Güstener Weg sicherer und nicht zuletzt den enorm gewachsenen Verkehr für die Anlieger der Güstener Straße etwas erträglicher zu machen.