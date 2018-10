Holger Funke (rechts), Ortsbürgermeister in Schwanefeld, zeigt den Mitgliedern des Bau- und Vergabeausschusses den verschönerten Spielplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Anett Roisch

Das Dorfgemeinschaftshaus ist der Mittelpunkt des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens in Schwanefeld. Doch das Gebäude hat viele Mängel.

Schwanefeld l „Vor fünf oder sechs Jahren haben wir das Dorfgemeinschaftshaus auf Eigeninitiative und nach unseren Möglichkeiten saniert. Teilweise gab es Material von der Kommune. Es ist das einzige öffentliche Gebäude in Schwanefeld, wo wir uns treffen können“, sagte Ortsbürgermeister Holger Funke (WG Schwanefeld), als er am Donnerstagabend Mitglieder des Bau- und Vergabeausschusses der Einheitsgemeinde durch das Backsteinhaus führte.

Das zweistöckige Gebäude wurde als Dorfschule gebaut. Zu DDR-Zeiten und darüber hin- aus war im Haus der Kindergarten und die Arztpraxis untergebracht. In der oberen Etage waren früher das Bürgermeisterbüro und Wohnungen, die nun schon seit vielen Jahren leer stehen.

Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) wird nun für Versammlungen der Interessengemeinschaft Schwanefeld, größere Veranstaltungen der Feuerwehr, aber auch gern für Gemeindefeste und Privatfeiern genutzt.

Bilder Große Risse sind im Treppenaufgang des Dorfhauses zu sehen. Foto: Anett Roisch



Der große Raum im Dorfgemeinschaftshaus eignet sich nicht nur für Sitzungen, sondern auch für Gemeindefeste und Privatfeiern. Foto: Anett Roisch



„Ein Dorfgemeinschaftshaus ist notwendig für einen Ort“, bestätigte auch Jürgen Böttcher (CDU), Ortsbürgermeister in Eschenrode.

Ein Problem stelle der Treppenaufgang dar. „Das Gebäude arbeitet“, sagte Funke und zeigte auf einen langen großen Riss im Flur. Außerdem sei die Holztreppe mit mehreren Leuten auf einmal nicht mehr benutzbar. Funke vermutet, dass es einen Dachschaden gibt. „Wir haben einen Hinweis von einem ehemaligen Dachdecker bekommen, der beim Spazierengehen eine defekte Stelle gesehen hat“, berichtete Funke. „Das Dach muss dicht sein, sonst wird der Schaden immer größer. Alles andere ist erst mal zweitrangig“, sagte Edwin Wietig (UWG), Mitglied des Stadtrates.

Die Fenster – außer zwei – wurden bereits erneuert. „Die beiden alten Fenster müssen aber auch noch dringend ausgewechselt werden. Das haben wir auch immer in den Protokollen unserer Ortschaftsratssitzungen geschrieben. Aber bisher ist noch nichts passiert“, kritisierte Funke.

Erst am Wochenende haben sich Frauen und Männer der Interessengemeinschaft getroffen, um den Spielplatz vor dem DGH zu verschönern. „Das Holz zur Einfassung der Sandfläche haben wir von der Niedersächsischen Landesforsten gesponsert bekommen. Der Spielplatz wird sehr gern genutzt“, erklärte der Ortschef beim Rundgang. Hinter dem Haus befindet sich ein Nebengebäude, das teilweise schon eingestürzt ist. „Die Gemeinde Schwanefeld hatte 2009 beschlossen, weil nichts mehr am Gebäude zu retten ist, den Stall mit Konjunkturpaketmitteln abzureißen. Letztlich haben die Mittel nicht gereicht“, erklärte Sabine Fischer, Mitarbeiterin des Bauamtes.

Hans-Werner Kraul (CDU), Bürgermeister der Einheitsgemeinde, zog nach der Ortsbesichtigung Bilanz. „Wir werden schauen, ob das Dach wirklich undicht ist. Wenn es so ist, wird es repariert. Die dringenden Sachen – wie das Dach – müssen natürlich gemacht werden“, betonte Kraul. Es sei – nach Krauls Ausführungen – so, dass es in jedem Ortsteil mindestens eine Immobilie, wo sich Menschen treffen können, geben soll. „Wir wissen noch nicht, ob der Anbau wieder instand gesetzt oder gesichert wird“, sagte Kraul. Er versicherte, dass die Zukunft des Hauses nicht zur Debatte steht.