Magdeburg/sl. - Wenn alle, oder fast alle Brünnlein fließen, dann wird die Sommerzeit eingeläutet. In Magdeburg ist es nun soweit. Der Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg hat am Donnerstagnachmittag 30 Wasserspiele in der Landeshauptstadt in Betrieb genommen. Das Timing passt. Werden ab diesem Wochenende doch Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke erreicht.

Lesen Sie auch: Klimawandel und Hitze: Magdeburg soll wieder Trinkwasserbrunnen bekommen

Dass die Brunnen in den milden Monaten für Erfrischung sorgen können, ist nur durch finanzielle Unterstützung der Magdeburger möglich. In diesem Jahr sind laut Angaben der Stadtverwaltung rund 31.500 Euro zusammengekommen. „Mein herzlicher Dank gilt dem Engagement der Sponsorinnen und Sponsoren sowie der Spenderinnen und Spender. Sie setzen sich dafür ein, dass auch in dieser Saison wieder viele Wasserspiele der Ottostadt sprudeln können und so zu einem lebendigen und attraktiven Stadtbild beitragen“, freut sich auch Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Weitere Sponsoren für Wasserspiele und Springbrunnen gesucht

Die Springbrunnen im Stadtzentrum sprudeln zunächst täglich zwischen 10 und 18 Uhr. Die Brunnen in den Stadtteilen sind von 11 bis 18 Uhr in Betrieb. Der Ernst-Reuter-Brunnen plätschert von 10 bis 20 Uhr. In den Sommermonaten sollen die Laufzeiten dann den Lichtverhältnissen angepasst werden. Die Wasser-Licht-Skulptur auf dem Domplatz wird vorerst noch nicht ihre legendären Wasserbögen werfen. Grund hierfür ist der Aufbau des Sommertheaters, welcher unmittelbar nach dem Start der Brunnensaison am 2. Mai auf dem Domplatz beginnt.

Der Brunnen an der Goldschmiedebrücke gehört zu denen, die wieder plätschern. Foto: Martin Rieß

Für einige Brunnen und Wasserspiele sucht die Stadt noch Unterstützung: Wasserspiele an der Elbuferpromenade am Elbpegel (Fahnenmonument), Brunnen auf dem Nicolaiplatz, Ernst-Reuter-Brunnen auf dem Ulrichplatz, Kugelbrunnen und Bachlauf in der Marktbreite, Brunnen im Herrenkrug, Rathausbrunnen, Fontäne im Adolf-Mittag-See, Brunnen auf dem Pechauer Platz sowie Fischbrunnen an der Elbuferpromenade in der Nähe des Petriförders.