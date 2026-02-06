weather nebel
Neues Kaufhaus in der Magdeburger Straße Gerüchte bestätigt: Dieser Drogeriemarkt soll in das neue Rolandkaufhaus in Haldensleben einziehen

Noch ist das neue Rolandkaufhaus in Haldensleben eine Große Baustelle. Welche Geschäfte hier künftig einziehen sollen, steht aber bereits fest.

Von Till Frieling und Saskia Lohöfer 06.02.2026, 07:30
Noch ist das Rolandkaufhaus in Haldensleben eine große Baustelle. Wer hier als Mieter einzieht, steht aber bereits fest. Foto: Till Frieling

Haldensleben - Noch ist das neue Rolandkaufhaus an der Magdeburger Straße in Haldensleben eine große Baustelle. Wer dort nach der Fertigstellung mal als Mieter einziehen wird, steht aber jetzt schon fest.