Mehrere bundesweit gestohlene hochwertige Fahrräder tauchen in Alleringersleben in Sachsen-Anhalt wieder auf. Die Polizei kann eines der Räder per GPS orten. Die Spur führt zu einem Transporter, in dem ein 42-jähriger Mann ein Nickerchen macht. Vor Gericht beteuert er seine Unschuld.

So wie in diesem Transporter fand die Polizei auch bei Alleringersleben gestohlene Fahrräder. Durch ein Fahrrad mit GPS-Sender kamen die Polizisten den Dieben auf die Spur.

Alleringersleben/Haldensleben. - In Handfesseln wird ein Mann von zwei Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt. Der 42-Jährige wirkt ruhig und routiniert. Bereits seit Ende Juni sitzt er in der JVA Burg in Untersuchungshaft. An diesem Tag soll sich entscheiden, ob der Familienvater weiterhin im Gefängnis bleibt oder das Amtsgericht Haldensleben als freier Mann verlassen kann. Beschuldigt wird der aus Polen stammende Mann der gewerbsmäßigen Hehlerei.