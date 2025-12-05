Im Gemeindesaal wächst Tag für Tag eine stimmungsvolle Kulisse heran. Wer die fleißigen Helfer beobachtet, ahnt bereits: In Grauingen steht etwas Besonderes bevor – doch was genau, bleibt noch ein kleines Geheimnis.

Grauingen lädt ein: Weihnachtszauber in der „Guten Stube“ des Dorfes

Fleißige Helfer schmücken den Grauinger Gemeindesaal: Gemeinsam hängen sie Sterne auf, arrangieren Tannengrün und schaffen den festlichen Rahmen für die Weihnachtsfeier.

Grauingen - Wenn die Wichtel ihre Mützen richten und die Elfen geschäftig durch den Saal huschen, dann weiß ganz Grauingen: Die große Weihnachtsfeier steht vor der Tür. Am Sonntag, 7. Dezember, verwandelt sich der gemeindeeigene Saal – liebevoll „die Gute Stube“ genannt – wieder in einen Ort voller Wärme, Begegnung und Vorfreude.