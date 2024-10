Camping Gutes Jahr für die Campingoase: So viele Gäste übernachteten in Süplingen

Auf dem Campingplatz Süplingen geht die Hauptsaison mit einem guten Fazit zu Ende. Betreiber Thomas Kopf legt aber auch in den nächsten Monaten nicht die Hände in den Schoß. Was für die neue Saison geplant ist.