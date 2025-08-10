Der Verein „Fast Break“ hat sich vor 30 Jahren in der Spielothek am Nicolaiplatz gegründet. Mittlerweile hat er ein schickes Vereinsheim.

In den 2000er Jahren war der Speicher an der Ackerstraße ein Billard-Hotspot. Christian Schilder ist Gründungsmitglied und noch heute Kassenwart.

Salzwedel. - Wer das Vereinsheim des Poolbillard-Vereins (PBV) „Fast Break“ Salzwedel am Brietzer Weg betritt, wird oft von Vereinskatze Maru begrüßt. „Wir sind wahrscheinlich der einzige Billardverein in Deutschland, der eine Vereinskatze hat“, sagt Vereinsvorsitzender Rayko Wienecke. Seit Ende 1995 ist er Mitglied – nur wenige Monate nach der Gründung am 9. Juli eingetreten. Poolbillard war in der DDR verboten.