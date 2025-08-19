Die Kirche St. Aegidii in Klein Germersleben wird zur Bühne für Musik und Weingenuss – ein besonderer Abend erwartet die Gäste.

Klein Germersleben. - „Klassik trifft Wein“ unter diesem Motto laden der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, der Heimatverein und die Kirchengemeinde Klein -Germersleben zu einer besonderen Veranstaltung in die Kirche St. Aegidii. Diese beginnt am Sonnabend, 30. August, um 17 Uhr in dem Gotteshaus.

Opern- und Operettenklänge mit Klavier und Bariton

Den Abend werden die Pianistin Suil Ki Kim und der Bariton Mooyeol Yang gestalten. So erklingen Lieder aus verschiedenen Operetten und Opern wie „Dein ist mein ganzes Herz“ aus der Operette „Land des Lächelns“ oder „Fünftausend Taler“ aus der Oper „Der Wildschütz“.

Weinverkostung und Kulinarisches nach dem Konzert

Nach dem Konzert können die Besucher Interessantes über Weine erfahren und natürlich diese auch genießen. Zugleich wird Deftiges vom Grill angeboten. Die Organisatoren freuen sich über eine Spende zum Erhalt ihrer Kirche.