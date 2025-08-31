Der Rathauspreis 2025 der Stadt Schönebeck geht in diesem Jahr zwei Einwohner, die sich durch soziales und ehrenamtliches Engagement auszeichnen.

Schönebeck. - Der Rahmen war festlich und würdig. Die Stadt Schönebeck verlieh am Sonnabendabend auf der Bühne des Kurparks den Rathauspreis 2025. Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck. Ausgezeichnet wurden zwei Elbestädter, die sich um das soziale und ehrenamtliche Engagement verdient gemacht haben.