Gemütlich, warm und gesellig – so stellt sich die Maßschneiderin Kristin Wolff ihr neues Nähcafé in Haldensleben vor. Dabei bietet sie mehr als „nur“ Kaffee und Kuchen. Vor allem für Kinder.

Mit ihrem Nähcafé will die Maßschneiderin Kristin Wolff Menschen in Haldensleben bei Kaffee und Kuchen zusammenbringen.

Haldensleben - Im Atelier von Maßschneiderin Kristin Wolff türmen sich hübsche Stoffe, Knöpfe und Nähkissen. Bereits beim Eintreten fällt der Blick auf mehrere Nähmaschinen. Und vor allem: Auf den Atelierhund Aiko, der die Eintretenden mit Schwanzwedeln begrüßt. Für Kristin Wolff ist ihre Änderungsschneiderei mit Nähcafé ein Neuanfang. „Ich möchte, dass hier die Leute zusammenkommen, gerade wenn es jetzt kälter wird. Und ich bin so froh, hier in Haldensleben so toll aufgenommen zu werden“, sagt sie.