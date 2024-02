Der Stadthof und die Verwaltung kämpfen gegen Vandalismus und Diebstähle in der Innenstadt an. Nun haben sie Anzeige bei der Polizei gestellt.

Haldensleben: Pflanzendieb plündert in der Hagenstraße

Vandalismus am Hagentorplatz in Haldensleben: Unbekannte stehlen mehrere Pflanzen.

Haldensleben - Eigentlich soll es in der Hagenstraße in Haldensleben bald wieder blühen. Ein Dieb macht der Stadtverwaltung und dem Stadthof jedoch einen Strich durch die Rechnung. Was ist da los?

Lesen Sie auch: Randalierer köpfen acht Linden vorm Landratsamt Börde in Haldensleben

Das Problem: Die Pflanzen, die eigentlich bald blühen sollten, sind weg. „Zum wiederholten Mal sind aus verschiedenen Pflanzkübeln in der Hagenstraße Stauden verschwunden. Da dabei die Pflanzen vollständig entnommen wurden, geht die Stadtwirtschaft von Diebstahl aus“, teilt Anja Malek, Pressesprecherin der Stadt Haldensleben, mit. „Erst im August 2023 waren alle Kübel in der Straße vollständig erneuert und bepflanzt worden. Seitdem kommt es immer wieder zu Vandalismus und Diebstählen.“

Lesen Sie auch: Haldensleben: Farbattacke auf Wahrzeichen im Stadtzentrum?

Zuletzt sei der Pflanzendieb vor der Volksbank aktiv gewesen. „Aus einem Pflanzkübel am Hagentorplatz wurden vermutlich Ende letzter Woche sämtliche Pflanzen gestohlen, hier waren im letzten Sommer neun Stauden gepflanzt worden: Schleierkraut, Lavendel, Prachtkerze, Fetthenne, Storchschnabel, Hauswurz und Lampenputzergras.“ Die Abteilung Stadtwirtschaft habe laut der Stadtsprecherin Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

Lesen Sie auch: Haldensleben: Hakenkreuz-Graffito nahe der Stadtmauer

Zudem haben Unbekannte im Rolandgarten einen Baum stark beschädigt. Dort sei bei einem Jungbaum großflächig die Rinde abgeschabt worden, teilt Sprecherin mit. „Die Abteilung Stadtwirtschaft ergreift nun Maßnahmen, um hoffentlich den Baum retten zu können. Auch hier wurde Anzeige gegen Unbekannt gestellt.“