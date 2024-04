Die erste Padel-Anlage in der Landeshauptstadt Magdeburg steht kurz vor der Eröffnung. Was Sportfans über die Mischung aus Tennis und Squash wissen sollten.

Magdeburg. - Für Fußballtrainer Jürgen Klopp ist es neben Fußball der beste Sport, den er je gespielt hat. In Berlin hat er ein eigens Center aufgebaut. Auch Tennisprofi Rafael Nadal hat schon länger eine Padel-Akademie in Spanien. Doch nicht nur Weltstars des Sports sind vom Padel-Virus infiziert. In wenigen Tagen eröffnet in Magdeburg die erste Indoor-Anlage. Woher kommt der Hype und was macht den Trendsport aus?