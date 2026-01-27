In einer Geflügelfarm bei Rottenau (Gemeinde Möckern) ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Vorsichtsmaßnahmen des Landkreises zwingen deshalb nun den Storchenhof Loburg zu schließen. Wie geht Michael Kaatz damit um?

Auch die Pflegestörche der Loburger Vogelschutzwarte stehen wieder unter Hausarrest.

Loburg/Rottenau - Der Landkreis Jerichower Land hat am Dienstag, 27. Januar 2026, über einen schweren Fall von Vogelgrippe in einer Geflügelhaltung in Rottenau informiert und eine Schutzzone von drei Kilometern ausgesprochen, in der eine Aufstallungspflicht für Geflügel gilt. Von der amtlich festgelegten Schutzzone ist auch die Vogelschutzwarte Storchenhof Loburg betroffen - mit weitreichenden Folgen für das weit über die Stadtgrenzen beliebte touristische Ausflugsziel.