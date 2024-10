Lichterloh habe eine Doppelgarage, ein Schuppen und ein Auto in einem Eigenheimgebiet in Haldensleben gebrannt. Der Besitzer hatte ein zweites Auto in einer waghalsigen Aktion herausgeholt.

Haldensleben. - Zu einem Brand wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Haldensleben am Dienstag, 8. Oktober, gegen 20.20 Uhr gerufen. Weil der Einsatzort in einem Wohngebiet lag, rückten die Feuerwehrleute gleich mit dem ganzen Löschzug, sieben Autos und 29 Einsatzkräften, aus. An der Eschenbreite war ein Feuer in einer Garage ausgebrochen, die bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand stand.