In der hauseigenen Großküche von Hermes Fulfilment in Haldensleben wird jeden Tag für Hunderte Mitarbeiter aus vielen verschiedenen Nationen gekocht. Wie es das Küchenpersonal täglich schafft, alle Vorlieben unter einen Hut zu kriegen und welcher Klassiker der absolute Renner unter den Gerichten ist.

Kulinarischer Kraftakt: Wie das Küchenteam bei Hermes Fulfilment jeden Tag für Hunderte kocht

Hinter den Kulissen: Kantine im Herzen der Logistik

Daniela Wiechert (r.), Gruppenleiterin Betriebsgastronomie bei Hermes Fulfiment in Haldensleben, besucht jeden Tag die hauseigene Kantine.

Haldensleben - Wenn Küchenmitarbeiter Holger Neumann den Krautsalat würzt, braucht es vollen Körpereinsatz. Eine Badewannenladung voll Weißkraut lässt sich nicht so einfach mit dem Löffel umrühren. Auch sonst wird in der betriebseigenen Küche von Hermes Fulfilment in Haldensleben groß gedacht. Schließlich werden hier täglich Hunderte Essen frisch zubereitet - und das drei Mal am Tag.